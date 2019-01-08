竹市善宇扶輪社捐100份年菜、陪20位老寶貝提前圍爐

2019-01-08 11:06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市善宇扶輪社響應華山基金會「愛老人 愛團圓」公益行動，號召友社共同捐助新竹區愛老人年菜100份，今早並陪伴20位老寶貝提前圍爐，並DIY「豬事大吉」燈籠，獻上平安符，用家的溫暖，點亮弱勢長輩的團圓夜。

華山基金會新竹縣站長張育瑜表示表示，2018年末發起「愛老人 愛團圓」公益行動，用愛串聯各方力量，讓全台弱勢老人感受愛與關懷。感謝新竹市善宇扶輪社連續第2年響應，號召國際扶輪3501地區第一分區的新竹扶輪社、新竹南區扶輪社、新竹中區扶輪社、新竹世博扶輪社等友社，共同捐助新竹區愛老人年菜100份。

今天上午，華山基金會與新竹市善宇扶輪社社長魏希全，偕同各友社社長，在竹北市竹義社區發展協會活動中心，陪伴20位老寶貝DIY「豬事大吉」燈籠，獻上平安符，祈求新的一年諸事順利好運到。在點亮幸福的同時，社友進行「金豬報喜」上菜秀，一人手持一道佳餚，並說句豬年吉祥話，像家人般溫馨陪伴話家常。

張育瑜表示，台灣有許多弱勢長輩，需要社會大眾一起關懷，支持失能、失智、失依長輩到宅服務。華山新竹地區服務近900位弱勢長輩，常年服務經費仍有6成的缺口，盼社會大眾啟動善念，支持2019年常年服務、孤老認助計畫、以及愛心年菜，讓溫暖持續。愛心專線（03）510-4678 張小姐。

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