24年資深機師悴逝 工會轟：過勞航班的錯

2019-01-08 10:51

〔記者陳宜加／台北報導〕去年12月，長榮航空加拿大籍資深外籍機師於多倫多皮爾遜國際機場外站旅館過夜時，疑因心肌梗塞悴逝。機師職業工會今天聲明，除了表達哀悼與惋惜，更嚴肅呼籲長榮航空與國內各家航空公司，應立即正視長途航班人力不足導致的過勞問題，加強改善過勞航班，莫讓憾事一再發生。

根據工會了解，該資深機師擔任長榮B777機隊機長，於長榮服務已長達24年。事實上，近年國內各家航空公司不斷傳出機師於外站悴逝的噩耗，類似憾事頻傳，更加深國內各航空公司機師心中陰影與莫大壓力。

工會指出，去年罷工投票勞資爭議中，即已明確要求長榮必須改善過勞航班，以桃園飛多倫多或芝加哥的長程航班為例，來回航程均應從3人派遣改為4人派遣，但這次憾事發生的長程機隊，半年前長榮公司即以「人力不足」為由，遲遲未改為全程為「4人派遣」。

工會解釋，訴求為避免機師長時間工作而導致過勞，考量長程航班時差、熬夜造成的身心負荷尤其沈重，長時間工作將對機師健康與飛行安全產生負面影響。醫學研究指出，較低的氧氣含量與長時間熬夜均為慢性疲勞累積主因，且機師持續久坐執勤，也容易引發深層靜脈血栓，亦為飛航人員與機上旅客常見死因。

但工會痛批，長榮以所謂「人力不足」為藉口，拖延改善計畫，沉痛呼籲長榮與國內各家航空公司，立即採納工會訴求，增加美東等長程航班人力，讓長程航班來回一律改為4人派遣，切莫為了省錢，而以飛行員生命與健康安全為代價，更徒增旅客飛航安全風險。

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