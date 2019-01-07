政院協調成功！Expedia網站刷卡免國外交易手續費

2019-01-07 22:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院積極協調幫消費者省荷包！行政院數位政委唐鳳今日在臉書發文表示，「很高興收到來自Expedia Group的感謝函」，台灣民眾未來在Expedia網站刷卡訂購國內外旅館、機票等各項服務時，將無須支付信用卡的國外交易手續費。

「簡單來說，大家都可以少付一點錢！」唐鳳指出，本案之所以能夠成功，成為「創新帶動法規調適」又一典範，要感謝行政院長賴清德、金管會主委顧立雄，以及經濟部長沈榮津的全力支持；金管會、經濟部、中小企業總會、中央銀行等業務單位，更是功不可沒。

Expedia感謝函內文提及，「親愛的賴院長、唐政委、顧主委及沈部長，及您們所帶領的創新夥伴們：如您們所知，Expedia是全球最大全方位線上旅遊網站之一，與全球超過550家航空公司以及67萬家旅館合作。Expedia去年度旅客訂購價值達920億美元，在全球超過200個知名網站、75個不同國家，為6億7千5百萬顧客服務。」

感謝函指出，「因為有您們及國際通商法律事務所幫助，在去年與各位長官所帶領的創新夥伴們進行協調溝通，我們終於能落實台灣專案。從本專案實行日起，台灣顧客自Expedia網站訂購服務，將不再需要支付信用卡國外交易手續費」。

據了解，此樁美事能促成，唐鳳本人親自幫忙協調，他協助中小企業處與金管會牽線，另外也與業者Expedia見面釐清相關問題。他今日在臉書不居功地提及，「感謝Expedia細心的一一列舉，讓這些辛苦的公務同仁，可以成為幕前的有名英雄。」

唐鳳指出，誠如蔡英文總統今天接見「107年度全國模範公務人員代表」時所說：「我們將會盡全力，為台灣人民謀求最大福祉。讓我們大家一起加油。」

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