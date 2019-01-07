醫訊》乳癌化療最怕「心衰竭」 4中藥能有效減毒登國際期刊

2019-01-07 20:22

〔記者王俊忠／台南報導〕台灣乳癌病友日多，在化療過程可能面臨心衰竭等副作用，有些病友甚至得停止化療，增加死亡風險。台南市立醫院中醫師郭祐睿研究團隊發現使用薑黃、蒲公英、白花蛇舌草與黃芩等中藥，可減輕化療西藥引起的心臟衰竭，並降低乳癌再復發率及死亡率，其研究已刊登在中醫類頂尖國際期刊Journal of Ethnopharmacology；郭醫師將此研究臨床應用在乳癌患者也獲得良好療效。

郭祐睿醫師指出，乳癌患者常使用的化療藥物艾黴素（Doxorubicin, Adriamycin，俗稱小紅莓）具有心毒性，使用後易造成心律不整、心衰竭、血管阻塞及擴張性心肌病變，甚至對心臟造成永久不可逆的傷害，因此乳癌病友接受治療前後都須隨時監控心臟狀況。

林小姐是乳癌病友，經過「小紅莓」化學治療後，被發現左心室心輸出量小於40%，腫瘤科醫師為了安全、停止化療，林小姐尋求郭祐睿醫師治療，經過半年中醫藥悉心調理，林女心輸出量增加到53.1%，腫瘤標記物CA153及CEA也都維持正常，雖然無後續化療，迄今仍維持非常好的生活品質，由西醫持續追蹤。

郭祐睿團隊著手分析1997年至2010年的健保資料庫，篩選出48914名曾接受小紅莓化療的乳癌患者，其中24457人曾接受中醫治療；另24457人不曾接受中醫治療。統計結果顯示，接受中醫治療患者心臟衰竭機會比未接受中醫治療者降低30%。郭祐睿透過文獻與資料庫資料發現，薑黃、蒲公英、白花蛇舌草與黃芩這4種中藥，能降低化療引起心衰竭的機會可減少70%以上，且運用在臨床治療也有良好成效。

郭祐睿表示，小紅莓的心毒性是因為會在體內產生自由基，使細胞產生過氧化，進而改變構造與功能，破壞心肌纖維，薑黃、蒲公英、白花蛇舌草與黃芩都具有抗氧化力，可以降低細胞的過氧化現象，從而減少小紅莓的心毒性，是兼具抗氧化力與解毒力的中藥。據WHO研究，中醫在預防癌症復發轉移、延緩惡化，甚至對提升癌症存活率也有助益，衛福部特地增列預算鼓勵肺、乳、肝、大腸癌患者，透過中醫加強照護，讓中醫陪癌友一起熬過去。

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