竹山鎮長第一波人事案出爐 僅調整主任秘書

2019-01-07 09:04

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮公所改朝換代，由退休的清潔隊長陳東睦在綠藍夾攻中勝出成為新任鎮長，今第一波人事案出爐，公所14個課室主管之中，僅主任秘書一職調整，其餘均無異動，陳東睦強調，他甫上任加上農曆春節在即，目前人事以穩定人心為優先考量，包括約60名臨時人員，也都予以留用，但不管是主管、員工或臨時人員，提醒他們一定要抱持「做工」而不是「做官」的心態，讓為民服務工作能更加落實。

此次竹山鎮長選舉計有3人參選，分別是尋求連任的民進黨鎮長黃丹怡、國民黨議員蔡宜助及無黨的陳東睦，其中，陳東睦在宣布角逐鎮長後，即被拔掉清潔隊長一職，降調非主管的秘書、課員等職務，官職可說是愈做愈小，但也更堅定他想要打贏選戰的決心，如今如願當選，對於公所同仁不想被胡亂調動的心情，也能更加「感同身受」。

陳東睦說，年關在即，目前包括約60名臨時人員在內，都會予以留用，讓員工能過個好年，但強調，農曆春節過後，從主管、員工到臨時人員，均將依其表現好壞進行檢討，並做為職務是否調整的依據，希望同仁能好自為之。

不過，陳東睦進一步表示，過去27年公務員生涯，他總是將人民的事擺在第一順位，絕無顏色、黨派之分，如今他擔任鎮長更會秉持此原則及初衷，至於公所主任秘書是幕僚長，依現行文官體制，應與首長同進退，遂由專員張漢章調任主任秘書，原先主任秘書洪丞俊則改調秘書。

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