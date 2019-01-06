寒冬送暖過好年 兩名暖男立委同步做愛心

2019-01-06 13:20

〔記者許國楨／台中報導〕年關將近，對大部分人來說是準備歡欣過節的日子，但弱勢家庭卻依然要為三餐溫飽而煩惱，立委張廖萬堅與市議員林祈烽邀集企業友人一同做愛心，今年共募集1200份物資即日起開始發放，無獨有偶，立委黃國書今天也邀請建商贊助上百份民生物資分送給這些弱勢家庭，讓他們在除舊佈新之餘也能減輕負擔過個好年。

張廖萬堅表示，部分學童因為家庭特殊因素不符中低收入戶補助資格，無法領取政府補助金和社服單位所提供物資，為了避免他們生活上陷入困境，由學校提供繳不起營養午餐費的孩童人數，請家長們前來服務處領取物資，感受到社會的愛心暖流。

而今年向企業友人募集到白米、麥片、罐頭和泡麵等多項物資共計1200份，自5日至8日每天上午8點至晚上8點在西屯、南屯3服務處發放，另也委請知名書家王振邦老師書寫「諸事圓滿」印製成春聯與年曆賀卡分送，希望讓弱勢家庭也能感受到歡喜過新年的氣氛。

林祈烽則說，年終愛心送暖活動自他擔任張廖萬堅立委助理時已行之有年，今年邁入第9年，為社會注入更多正面力量與溫暖，未來也將在議會努力爭取各方面社會福利，讓更多貧困跟弱勢家庭得到實質上幫助。

而立委黃國書今天也與南區公所共同主辦寒冬送暖活動，邀請聯聚建設贊助上百份民生物資，針對南區的低收入戶及列冊邊緣戶為主現場發放，也有免費義剪、義診推拿服務、童軍闖關活動、名家書法揮毫贈墨寶和行動圖書館說故事等多項活動。

黃國書也在現場分送紅包增添喜氣，更自告奮勇為小朋友說故事，近中午時更煮了一大鍋臘八粥給大家驅寒並結緣，讓受贈者不僅吃在嘴裡更暖在心裡。

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