歲末送暖 台南電氣工會親送紅包物資助弱勢

2019-01-06 12:23

〔記者王涵平／台南報導〕南市電氣業職業工會愛心慈善會，號召會員及各界善心人士致贈201戶弱勢家庭紅包、物資，希望大家感受社會溫暖、過好年。

南市勞工局媒合台南市電氣業職業工會愛心慈善會，今日由工會理事長陳銘泉率領前往鹽水、七股、將軍及北門等4區公所，發送紅包、白米、關廟麵及農民曆等物資。鹽水區長呂煌男、七股區代理區長徐屏屏、將軍及北門區社會課人員也到場協助。

勞工局長王鑫基表示，結合大台南總工會等工會志工辦理「住安心、享溫馨」房屋修繕計畫，協助職災、弱勢勞工家庭進行房屋修繕工作，截至目前已完成81戶。

南市電氣業職業工會積極參與勞工局發起的弱勢家庭房屋修繕計畫，協助弱勢得以安居，更多次募集資源贈送弱勢家庭，讓弱勢朋友能夠感受到社會的愛心與溫暖，希望喚起更多響應，達拋磚引玉。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/