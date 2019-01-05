「藍白拖」穿身上！學子創意走秀 推廣限塑環保概念

2019-01-05 17:27

〔記者吳俊鋒／台南報導〕傳達環保概念，也可以很時尚！

嘉南藥理大學化粧品應用與管理系的畢業成果展，應屆生動態走秀，為推廣「限塑」政策，回收相關的廢棄素材進行剪裁、製作，包含浴球、髮捲、雞毛撢、防塵袋等奇裝異服，甚至將造型「藍白拖」穿在身上，融入時尚設計感，以顛覆藝術的實驗精神，宣揚環保概念，創意令人激賞。

嘉藥粧品系畢業班的動態走秀，今天在大禮堂舉行，邀請業界、家長、校友，以及社會人士等參加，售票進場，座無虛席。

動態走秀分為4大主旨，以「追塑」最受矚目，取材生活物件，以各式創意服飾，讓13位學子上台展演，透過時尚手法，彰顯環保議題。

指導老師李秀珍表示，系列的創意造型服飾，都是取材回收的塑膠帆布、塑膠紗網、塑膠封套、塑膠墊、塑膠袋、塑膠繩等，立體剪裁而成，從發想、籌備、設計到完工，歷時近1年，學子們相當用心，也很辛苦。

創意服飾包含青蛙裝、雞毛撢、防塵袋、鳥籠、髮捲等，都是平常容易看到的生活物件，李秀珍說，以大眾美學的手法，結合趣味、誇大的設計形式，精彩呈現畢業成果，也反諷人們對塑膠製品的依賴。

特別的是，學子們以瑜珈墊加上厚紙板，製作大型的藍白拖，直接穿在身上，背後還黏了1隻擬真的蟑螂，趣味十足。

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