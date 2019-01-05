花蓮引入純電動公務車 每輛1年減排3.5萬公斤CO2

2019-01-05 15:21

［記者王峻祺／花蓮報導］行政院去年要求各縣市政府於2030年前達成公務車全電動化目標，花蓮縣政府今年率先啟用15輛純電動公務車，主要作為稽查污染源所用，未來還會增加至17輛，成為全台純電動公務車數量最多縣市，每輛車1年約可減少3.5萬公斤的二氧化碳排放量，將朝綠色花蓮城市邁進。

花蓮縣首度引入電動公務車，由環保局與業者合作，以每年每輛車45萬元，租下17輛純電動汽車，其中15輛已交車，正式取代原有老舊汰換的汽油稽查車，當作新的稽查污染源環保公務車使用。

環保局長饒忠說，行政院去年指示日後公務車屆齡汰換，優先使用電動車，環保局經研究後，從空污基金編列預算，率各局處試辦租用電動公務車，每輛車只要花2個小時就能充飽電，約可跑400公里，時速能達百公里。

他強調，花蓮地形狹長，原本使用的汽油稽查車，每年平均行駛6萬公里，改採電動車後，相較燃油車輛，有免稅金、油料及維修費用低等優點，整體成本雖比汽油車高一些，但1年更可減少3.5萬公斤的二氧化碳排放量，符合綠色花蓮永續概念。

稽查人員試乘後指出，新車跑起來平穩安靜也較舒適，以往開汽油車巡查時，車輛怠速時間多，耗油也增加空污，若改開電動新車後相對環保，為花蓮環境把關更具代表性意義。

根據環保署空氣品質指標，花蓮縣細懸浮微粒平均濃度，每立方公尺約有21微克，全國僅花蓮符合空氣品質標準，也是各縣市政府空氣品質最優良的地方，去年9月綠能巴士已在花東縱谷上路，全線使用低底盤電動巴士載客進行觀光遊憩。

花蓮縣長徐榛蔚說，純電動公務車使用上輕巧、安靜、舒適，除展現節能減碳決心，更象徵邁入「綠色、純淨的花蓮」，未來將持續推動無污染能源交通網絡，以電力取代燃煤、改善空氣污染，並鼓勵其他局處共同響應，永續花蓮的清新美景。

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