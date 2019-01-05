土城「東協廚房」賣東南亞美食 還附設愛心冰箱照顧弱勢

2019-01-05 14:08

〔記者翁聿煌／新北報導〕嫁來台灣的東南亞新住民媽媽，由新北市家長志工教育成長協會輔導在土城區中央路開設「東協廚房」，專賣東南亞的異國美食，新住民媽媽還設置社區愛心冰箱，每天下午由志工到土城區量販店收取麵包、熟食便當等即期食品，放入愛心冰箱內供弱勢民眾取用，還分送到土城區4所國中小，供弱勢學生做為課後班晚餐，自助助人、成為台灣美麗風景的一部分。

新北市家長志工教育成長協會在教育局、社會局輔導下，先在土城成立新住民關懷據點，兩個月前開設「東協廚房」，來自東南亞各國的新住民媽媽，製作出海南雞肉飯、肉骨茶套餐、打拋豬肉飯（麵）、緬甸炸蛋、泰式炒泡麵等特色美食，成為頂埔工業區外籍移工和附近民眾的享受東南亞風味的美食天堂。

成長協會理事長何若萍說，「東協廚房」逐漸站穩腳步，不忘以社區愛心冰箱回饋社區，每天由志工前往土城區家樂福量販店領取即期食品，包含生鮮及熟食等，轉送給弱勢的新住民家庭，麵包和便當等熟食送往4個國中小，做為弱勢學生晚餐。

家樂福土城區店長蔡詩傑說，家樂福文教基金會參與公益活動，得知土城區新住民關懷據點和東協廚房需求，一起幫助弱勢家庭。

何若萍說，社區愛心冰箱每天下午4點會放入新品，供有需求的民眾自由取用，但希望大家適量取用，讓愛心被更多人分享。

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