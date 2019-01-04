竹東鄉親盼動漫園區開放散步 竹縣府：與業者解約後再研議

2019-01-04 21:38

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東動漫園區在去年底無預警停止營運，縣府與業者協調破裂決定解約，但竹東鄉親希望目前大門深鎖的園區能夠開放給他們進去散步，縣府對此表示，因有財產點交問題，需先與業者完成解約後，才能再來討論後續的管理問題。

不少竹東鎮民反映，動漫園區的前身「竹東之心」是完全開放的，縣府整建翻新且更名「動漫園區」委外經營管理，2015年底園區開幕後變成要繳費才能進入，就算竹東鎮民可以憑身分證件免費進入，但園區只有在營業時間才開放，散步也不一定會帶證件，對在地人來說，等於是失去了一個可以悠閒散步的好去處，如今業者撤館，希望動漫園區能夠恢復全天開放，讓他們想去散步時隨時可以去。

新竹縣政府交通旅遊處表示，承攬業者在未告知縣府的情形下無預警撤館，先前已經發文請業者來協調處理，但業者並未有善意回應，因此決定要跟業者解約，由於園區內還有業者的財物，業者也還沒有把園區的管理權責交還給縣府，所以目前還不能開放。

交旅處表示，之後與業者解約也完成財產設備的點交，釐清雙方權責後，縣府才算正式把竹東動漫園區的管理權收回來，這時候才能再來討論園區是否開放的問題，未來若規劃繼續委外經營，將請承攬業者考量竹東鄉親的休閒需求作適度開放。

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