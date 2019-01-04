高雄市區5日公益路跑 部分路段交管

2019-01-04 18:46

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市明天又將交管！因應明天「第三屆艾多美公益路跑」，1月5日上午6點至10點，將於時代大道、成功二路舉行，交通大隊將同步採取交管，請用路人特別注意。

交通大隊指出，公益路跑活動將於1月5日上午7時40分起跑，預計將有數千名選手參加；警方為提供民眾良好觀賞環境，並減少周邊道路交通衝擊，提供相關路跑路線及管制措施如下：

一、路跑路線（5公里）: 時代大道（起終點）→右轉成功二路→成功、三多路口（折返點）→循原路回時代大道。

二、108年1月5日0時至108年1月5日12時：時代大道（中華五路至成功二路）管制。

三、108年1月5日6時至10時：成功二路（舊凱旋路至三多四路，南向北內、外側快車道，北向南內側快車道）管制。

路跑活動時，沿途路段均會實施交通管制，以利賽事進行及維護選手、市民安全，為避免造成交通壅塞，請民眾於當日外出盡量避開競賽路線，如途經活動區域時遇選手通過，請遵從現場員警或義交人員的指揮，停車耐心等候並為選手加油。

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