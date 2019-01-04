防堵非洲豬瘟 苗栗縣二級災害應變中心成立

2019-01-04 17:38

〔記者彭健禮／苗栗報導〕防疫視同作戰！金門發現中國漂來非洲豬瘟病死豬，行政院指示各縣市於今天下午5點前成立災害應變中心。苗栗縣農業處下午2點在動物保護防疫所成立非洲豬瘟防疫二級災害應變中心，並將於9日成立一級應變中心，在縣政府召開苗栗縣非洲豬瘟防疫災害應變中心跨局處會議，預定15日進行非洲豬瘟防疫演習。

農委會代理主委陳吉仲強調，若發現死亡豬隻，各地方政府相關人員應該要在2小時內到達，中央則要在12小時，驗出陰性還是陽性。對此，縣府農業處說，地方以過去口蹄疫、禽流感等防疫作業經驗，已有相當應對的標準作業流程，沒有問題。

因應中國非洲豬瘟疫情蔓延，縣府農業處除了指示各鄉鎮公所、養豬協會、產銷班、獸醫師公會等宣導防疫工作，並輔導養豬場飼養戶落實門禁管制、人車進出及畜牧場消毒等安全措施，辦理多場非洲豬瘟防疫教育講習會，讓飼養戶與獸醫師在遇到疑似病例時，能立即且正確通報防疫機關以及時處理。

農業處說，縣府去年針對縣內畜牧場共計消毒1806場次，並無發現可疑傳染情事，但防疫宣導工作仍不可鬆懈，持續加強民眾防範非洲豬瘟的觀念。

另外，根據廚餘養豬盤點結果，縣內有147場，農業處畜產科協同縣環保局、動物防疫所已完成93場查核；農業處說，將積極完成所有場域的查核，並輔導飼養戶落實防疫工作。

農業處指出，縣府也為配合農委會針對全國廚餘養豬場祭出飼料差額補貼、自願性退場補助兩大機制，將對選擇改用飼料或直接退場的飼養戶給予經費補助，即日起可向各鄉鎮公所申請。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/