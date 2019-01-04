教室也有！小學生撿到中國火腿腸 校方急通報

2019-01-04 14:42

〔記者佟振國／南投報導〕防範非洲豬瘟疫情已提升至國安層級，仍有民眾輕忽恐成防疫漏洞，南投縣埔里國小今天上午竟有學童在教室內發現1根中國製的火腿腸零嘴，還好小朋友機警，馬上報告老師，校方立即以密封袋保存，準備送農委會動植物防疫檢驗局台中分局集中銷毀，南投家畜疾病防治也呼籲民眾配合政府防疫措施，以免受罰。

去年底在金門海岸發現的豬屍，經檢驗後已驗出非洲豬瘟病毒，防疫工作更加不能輕忽，埔里國小的鄉土語言教室，上午8時許1年級準備上課時，學童在桌椅下方發現1根紅色的長條包裝物，外觀都是簡體字，馬上報告老師。

老師一看是中國江西的火腿腸零嘴，製造日期是2018年6月，還好學童沒有拆封，學務處人員先以密封袋保存，也詢問南投縣家畜疾病防治所該如何處理，最後決定送交農委會動植物防疫檢驗局台中分局集中銷毀。

校方表示，鄉土語言教室是專科教室，有多個年級、班級的學童使用，為何會出現中國火腿腸，還需要進一步了解，還好發現的學童機警，想到媽媽有教不能撿食來路不明的東西，也從新聞報導得知有非洲豬瘟的相關訊息，因此馬上報告老師處理。

南投家畜疾病防治所表示，民眾出國除了不要攜帶肉製品回國，以免受罰，若發現來路不明的肉品，可通報防治所或農委會防檢局，防檢局專線0800-039131，交防檢局集中銷毀，千萬不要丟到廚餘。

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