盤古蟾蜍不請自來 石虎「小母」盛情款待

2019-01-04 12:36

〔記者蔡亞樺／台北報導〕去年由林務局特有生物研究保育中心，北上到台北市立動物園擔任石虎保育代言人的「小母」，一年來適應位在台灣動物區「保育廊道」的新家，並與家中「不請自來」的盤古蟾蜍相處融洽，園方觀察，發現每當氣候溫暖的週三下午，接待這位「資深房客」享用美味大餐，儼然成為「小母」最有趣的社交活動。

動物園保留大面積的次生林及未開發區域，讓台灣本土野生動物生活並繁洐下一代，因此常看到昆蟲、兩棲爬蟲及小型哺乳類等野生動物出沒。

台灣動物區「保育廊道」石虎活動場內出沒的盤古蟾蜍，保育員回憶多年前就發現身影，或許環境清幽、冬暖夏涼，還自栩耳後有腺體可以分泌毒液，不至於會被列入「食物」清單中，和石虎比鄰而居，也可免去蛇、鼠等天敵威脅，展開「Long stay」，住好住滿當自己家一樣。

園方指出，石虎屬於夜行性的動物，平日「小母」喜歡窩在仿岩置高點的巢箱裡睡覺，約莫下午3點多醒來，慢慢的走到棲架上趴臥，打盹休息，或是睜著一雙大眼左顧右盼，一對耳朵會像雷達般轉動，仔細聆聽周遭的動靜。等到4點半以後，天色逐漸昏暗了，「小母」才會開始進食和大量的活動。

至於盤古蟾蜍則是終日隱身在仿岩縫細中，或是巧妙躲藏在棲架的暗黑處。園方表示，每當星期三下午，保育員在食台上放好新鮮的乳鼠，盤古蟾蜍就會突然現身，「小母」分享食物，還會特地走靠近一些，欣賞盤古蟾蜍津津有味的吃相。

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