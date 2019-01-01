追雪「中槍」了？海拔最高清境測速桿 元旦沒開工啦

2019-01-01 19:24

〔記者陳鳳麗／南投報導〕設在海拔1800公尺、台14甲線7.95K的固定測速照相桿，位在清境下坡路段，最高限速僅30公里，原本預定今天開拍，讓很多遊客「剉咧等」，但南投縣警方佛心來著，並未在今天元旦日啟用，但究竟開拍日期為何？目前還未有具體答案，可能最遲會在春節前，與經常傳出交通事故的139線三彎段的測桿同時啟用。

速限30公里 網：騎腳踏車都會超速

南投縣警方設置在台14甲線7.95K的固定測速照相桿，被網友形容為「全國最高、最嚴苛」的測速桿，它位在海拔1800公尺的仁愛鄉清境下坡路段，汽機車速度都會比平地快，但最高限速僅30公里，有網友大嘆「騎腳踏車都會超速」、「汽車踩煞車都可能會超速」。

幾天前有消息傳出，這支測桿已公告兩個月，應該會在元旦啟用，也就是今天行經、時速超過40公里的可能都會接到罰單，有些事先不知道訊息的遊客，下山後經友人提醒，無不大嘆「新年就要荷包失血」！

不過，這支全國位置最高的測桿，並未如先前預告的於今天啟用，南投縣警方說，元旦假期有4天，負責的技工在12月29日就開始放假，因此今天測桿也沒有「開始工作」。

台14甲7.95K 最慢春節前「開拍」

究竟這支最高限速僅30公里的固定測桿何時會開拍？據透露，警方還在評估中，應該最慢會在春節假期前，並且與經常有重機飆車的139線三彎段固定測速照相桿一起開張。

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