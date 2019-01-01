豬年首波錢母發放 紫南宮湧現爆滿人潮

2019-01-01 10:05

〔記者謝介裕／南投報導〕全台都在瘋跨年、迎曙光之際，素有「神明銀行」之稱的南投縣竹山鎮社寮里紫南宮，也在今日元旦舉行2019豬年首波招財錢母發放活動，吸引民眾大排長龍等候，廟方強調，今日上午9時前排進隊伍的人，便一定拿得到錢母的「限時不限量」作法下，信眾推擠情況才獲改善，最後發出的錢母數量達6萬個之多。

紫南宮今日上午9時許開始發放錢母，但一早宮廟對外聯繫巷道便湧現排隊人潮，隊伍一度長達7公里之遠，以致拿到錢母的人，個個開心不已，並認為是個好兆頭，也紛紛自我期許新的一年運勢能更好、更旺﹗

紫南宮管理委員會主委莊秋安指出，以往發放錢母前一週，便開始有人帶著睡袋在寒冷天候中蜷縮在騎樓下過夜排隊，讓人實在不捨，廟方今年遂調整遊戲規則，限定發放錢母前一天排隊的人才算數。

豬年錢母分為金、銀2色，另有套幣精裝版本，前800名信眾，可獲狗年及豬年套幣各1組及豬年銀幣1枚；801至1800號的人，除了豬年銀幣1枚以外，也再加贈1枚豬年金幣，其餘的人可獲得豬年銀幣1枚，並取名「豬來福」，象徵豬（諸）事圓滿、財運亨通之意。

不過，廟方強調，此次未能拿到錢母的信眾不必氣餒，在2月5日（農曆大年初一）時，還會舉辦錢母拿金雞蛋活動，金雞蛋限量2000個，蛋中有金子及600至4800元不等的紅包，期間，也會穿插捐血送錢母活動，共為紓解血荒盡分心力。

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