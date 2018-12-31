再看一眼2018！雲科大學生苦守7月拍下火車載夕陽而去

2018-12-31 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕捕捉到奇蹟的一瞬間！國立雲林科技大學電子系三年級學生李翊誠，在夕陽落在鐵路中央、恰好又有火車飛奔而去，拍下這奇蹟的一刻。他說，拍到這張照片的那天，是人生中最快樂的一天，會永遠記得這一刻，而這張這片也是他接觸攝影1年來，最棒的紀念品。

李翊誠從今年1月開始接觸攝影，他覺得夕陽很美，想拍攝一張夕陽落在建築物正中央或鐵路中央的照片，但由於台灣的鐵路是南北向，很難找到夕陽掉在鐵路另一端的畫面，為此，他還特地去下載了手機APP掌握日落方位。

李翊誠從今年4月開始觀察夕陽，確認夕陽落下的角度，直到今年11月底，提前動身到斗六市雲林路，架好焦距達600mm的長鏡頭，在緊張又期待的心情下開始等待。

火車接近時，李翊誠連忙透過長鏡頭拍下這幅畫面。12月他在整理照片時，將Dcard與拍攝的作品放到IG上，並寫下拍攝過程的心路歷程，「拍完後，眼眶都溼了」。沒想到照片發布後，引起網友廣大回響，對此，李翊誠也表示，非常感謝大家喜歡他的作品，真的非常有成就感，也祝福大家2019新年快樂。

據了解，學生所拍照片所站位置是在道路邊緣或鐵路邊緣，只要不侵入都不違法，但若攝影者侵入鐵軌，如跑到鐵軌中間，或是在柵欄降下後，在平交道上拍攝，都觸犯《鐵路法》第57條，可處1萬到5萬元罰緩。警方也呼籲攝影者千萬不要為了一張照片讓自己處於險境，不僅危險又違法。

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