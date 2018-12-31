台東議長吳秀華嫁卑南族人 年祭自嘲手藝「哩哩落落」

2018-12-31 14:39

［記者黃明堂／台東報導］吳俊立的胞妹、台東新科議長吳秀華的丈夫是卑南族原住民，她今天以媳婦身分參加南王部落年祭，伺候夫家長輩。她說，努力學習卑南族傳統習俗，但還不上手，可以說是「哩哩落落」。

南王部落今天在文化公園盛大舉辦傳統年祭，迎接從獵場凱旋的男性族人返回部落，中午家家戶戶各自在草皮席地圍聚野餐，吳秀華一身卑南族傳統婦女裝扮，很多人以為她是政治人物，到部落基層經營。

事實上，吳秀華是正港的卑南族家人，今天不是議長，而是媳婦，她跟其它卑南族婦女一樣，為夫家的長輩戴上花環，當然，也獻給老公。

吳秀華說，國中就讀卑南國中，就在南王部落，2004年間因緣嫁給卑南族老公，幾乎每一年，都會參加部落年祭，她也部落婦女學習製作傳統米食「阿粨」，也編花環，幾乎婦女說做的事，都要學習，只是，手藝還不太好。

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