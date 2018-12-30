透早爬山頻傳猝死、中風 溪頭1/2後7點才准入園

2018-12-30 20:12

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投溪頭自然教育園區，廣植高大樹木，充滿綠蔭是國人喜愛的踏青聖地，園區因應廣大健行人潮，過去採彈性做法，提前在上午6點開放入園，比既定規範7點還早，惟冬天清晨氣溫仍低，近來就發生2、3起年長遊客因心血管疾病猝死或中風案例，為此，園區將從明年元月2日起，回復到7點才開園的規定，盼降低風險，維護遊客安全與園區管理機制。

園區表示，清晨6點，溪頭氣溫相當低，冬天低溫有時不到10度，近來就有年長遊客，因此誘發疾病而猝死，另外，上午7至8點，園區氣溫回升較慢，也有罹患疾病的年長遊客，因此發病，雖然最後挽回生命，但仍出現中風後遺症。

園區強調，6點入園只是彈性做法，為確保日後遊客安全，才會回復成原來的7點開園，呼籲年長、有心血管病史的遊客，冬天儘量8點以後、氣溫回升再爬山，以免身體因天冷而出狀況。

此外，7點開放入園，此時工作人員都已就位，若遊客身體不適，人員都能及時給予包紮或電擊、CPR急救，且晚一點入園、遊客漸多，若有突發狀況，行經的遊客也能協助求援，避免延誤通報。

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