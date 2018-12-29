喜迎2019台灣燈會 屏東33鄉鎮市花燈車點燈遊行

2018-12-29 18:43

〔記者羅欣貞／屏東報導〕迎接2019台灣燈會在屏東，全縣各鄉鎮市全員動起來，透過花燈車，將屏東的好吃好玩的地方介紹給全國民眾，33座花燈車今天（29日）下午5點首度齊聚屏東縣政府廣場，聯合點燈遊行屏東市區，為明年燈會熱鬧暖身。

屏東縣長潘孟安說，台灣燈會首次在屏東辦理，適逢燈會30週年，是一個重要的里程碑，更是屏東的榮耀。縣政府透過補助公所方式，邀請各鄉鎮市製作具特色的花燈車，接力點燈，並在台灣燈會展示。

台灣燈會規畫33鄉鎮市特色花燈車區，以屏東版圖勾勒出農林漁牧、風土人情及產業樣貌，屏東市以「火車站」代表啟航，「屏東猴」化身小鎮主人；內埔鄉將昌黎祠及奉祀的韓愈搬上花燈車；琉球鄉則是運用「Q版海龜」、「白燈塔」及「碧雲寺」，帶領大家感受海上明珠小琉球之美；滿州鄉以老鷹、飛魚、港口茶、黑豆為主角；最後，獅子鄉延續「獅子好芒」活動，以吉祥物「芒蘇蘇」呈現，花燈車的設計個個別出心裁。

縣府說，為了讓大家搶先看，屏東縣政府規劃花燈車系列遊行，共有3場，除了今天在屏東市、明年1月將在屏中區、2月在東港鎮，讓鄉親感受熱鬧氣氛，希望以辦喜事心情，共同迎接2019台灣燈會在屏東。

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