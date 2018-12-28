年度台女性幻想YouTuber出爐 館長錯愕：「阿捏？」

2018-12-28 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕日前一交友APP業者公布一份票選名單，調查2018年哪位YouTuber是台灣民眾的性幻想對象，其中台女性幻想對象YouTuber前三名出爐以後，讓「館長」陳之漢相當錯愕。

綜合媒體報導，交友APP《Just Dating》在本月26公布一份2018年度台女性幻想YouTuber票選前三名，第一名由「上班不要看」的「廉傑克曼」拿下，因為其外型酷似藝人藍正龍，深受不少女粉絲喜愛，第二名是受到許多年輕人喜愛的「反骨男孩」的「酷炫」，而身材壯碩且因時常針砭時事，曝光度非常高的館長擄獲不少熟女芳心，拿下第三名。對於自己被票選進性幻想對象前三名，館長表示十分錯愕，還分享到自己的臉書表示「阿捏？性幻想！！！」

至於2018年度台男性幻想女YouTuber票選榜單，由外型亮麗又擁有魔鬼身材的「球球」奪冠，第二名是在YouTube上教英文，因為個性豪爽加上戴著眼鏡的知性造型，深受不少大叔歡迎的「滴妹」拿下，第三則是同樣也擁有好身材的「咪妃」獲得。不少網友都吐槽，這結果「都是宅男投的票吧」。

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