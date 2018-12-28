參加南投縣元旦升旗健行 有機會把大電視、洗衣機搬回家

2018-12-28 15:06

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣元旦升旗加健行有好康可搬回家！草屯子獅子會等3個獅會和鎮公所合辦升旗暨健行活動，除有點心還送運動頭巾、摸彩券，有機會帶回3台43吋電視和洗衣機、價值8000元飯店住宿券，未抽到大獎的還有300個高麗菜參加獎；而南投縣府元旦升旗則是參加者就可帶回高麗菜和柳丁各1份。

由草屯獅子會、草鞋墩獅子會、玉蘭獅子會與草屯鎮公所合辦的升旗既健行活動，取名為「獅情畫意~幸福草屯~金玉宮健行趣」，上午7點在草屯鎮演藝中心廣場升旗，半小時後出發經草屯植物公園、富昌路、富林路…抵達站富寮里的金玉宮三彩院折返到草屯演藝中心。

在金玉宮三彩院有點心讓民眾補充體力，而回到終點站就贈送運動頭巾，並開始摸彩。獎品有3台43吋電視和洗衣機、10張價值8000元飯店住宿券，獎品頗為豐富。

今年南投縣的元旦升旗很有「高麗菜」味，草屯鎮的元旦升旗健行活動，有300個高麗菜當參加獎的獎品，而清晨在南投縣立體育場舉行的元旦升旗，縣府則準備1200份高麗菜當禮物，另外再加上1200份中寮鄉柳丁。

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