南部人最愛！「一點紅」黑柿番茄入菜 生食兩相宜

2018-12-28 09:22

〔記者羅欣貞／屏東報導〕番茄種類多，常吃的玉女或聖女小番茄可口甘甜，大番茄則是牛番茄或黑柿番茄莫屬，屏東縣九如鄉農民楊傳生去年種了2分多地的黑柿番茄，品質及銷路都不錯，今年則易地種了3分多地，以安全管理方式栽種，現正值產期。

又稱「一點紅」的黑柿番茄，適合切盤沾薑末醬油，這是南部人特別的吃法，楊傳生說，不論生食、打成果汁或入菜皆適宜，番茄汁、番茄炒蛋、炒麵都有好滋味。

楊傳生平常會種些短期性蔬菜，去年開始種黑柿番茄，很受消費者喜愛，今年則特別種了3分多地，10初種，12月中陸續採收，今年天氣熱，果實長得快而且大。他表示，又稱「一點紅」是果底稍有一點紅色就表示成熟可摘採了。

楊傳生以安全管理方式，草生栽培，雖是裸地栽種，引來麻雀等小鳥啄食，楊傳生特別一半覆網一半就讓鳥自由啄食，他說，反正鳥也吃不了多少，剩下來的採收已足夠量，平均2天採收一回，每回約1000斤左右，綠番茄有後熟作用，慢慢轉紅，有人喜歡吃青綠，有人愛吃熟紅，各有滋味。

楊傳生說，大小番茄各有風味，黑柿番茄具傳統口味，綠皮紅 肉耐貯存，生食入菜兩相宜，這個季節來盤番茄最是對味。

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