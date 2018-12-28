保健》遠離類風濕關節炎 辨識抗炎、促炎食物看這裡…

2018-12-28 09:14

〔記者翁聿煌／新北報導〕才32歲的小惠，就有關節疼痛的困擾，近來疼痛頻率越來越高，甚至痛到無法入眠，連下床都有困難，她到台北慈濟醫院風濕免疫科就診，醫師診斷出罹患類風濕性關節炎，除以藥物治療，並會診營養諮詢門診，營養師張亞琳給予抗發炎飲食建議，讓小惠的類風濕性關節炎指數逐漸下降，疼痛症狀緩解，恢復年輕活力。

張亞琳說，類風濕性關節炎的治療目標以減輕疼痛、控制發炎及預防畸形為主，藥物、物理治療及運動是主要的治療方式，藥物治療部分若使用類固醇類消炎藥，在飲食部分需要注意低油、低鹽、低糖、高蛋白質、高鈣的攝取，減緩長期服用藥物帶來的副作用，如高血脂、高血壓、高血糖、肌肉流失、骨質疏鬆等。

除了透過藥物抗發炎外，也有許多食材的營養素具有抗發炎效果，同樣可以抑制發炎，如：植化素：都是色彩鮮豔或含特殊氣味的蔬菜、水果，具有抗氧化、抗發炎的功效，Omega-3多元不飽和脂肪酸，各式豆類與五榖雜糧和無麩質全素飲食，均對身體有益。

她指出，攝取抗發炎食物是強化抗發炎功能的重要關鍵，研究顯示，促發炎食物及不良生活習慣，不但會增加免疫性疾病的發炎機率，對於健康人也都會有不良影響，如引發腦血管、心血管疾病、糖尿病、癌症等疾病，像是精製糖、高Omega-6脂肪酸、反式脂肪酸、紅肉及加工肉類、麵粉製品等，均為促發炎食物，油炸食物和抽菸，都會刺激人體免疫系統，讓類風濕性關節炎這樣的免疫發炎性疾病惡化。

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