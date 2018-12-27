雙子星最優申請人出爐 3月底前得繳19億保證金

2018-12-27 12:39

〔記者黃建豪／台北報導〕台北雙子星（台北車站特定專用區C1D1土地開發案）開標程序結果出爐，由港資南海發展有限公司與馬來西亞商馬頓有限公司組成的團隊獲得最優申請人資格。結果已於今天上午台北市長柯文哲完成簽核，台北捷運工程局長張澤雄表示，投資契約月訂於明年3月簽定，最優投資人在期限前，需繳交19億元的保證金。

價格標評比結果出爐後，捷運局官員今天上午11時許就出現在台北市長辦公室，向柯文哲報告結果、並簽核後。張澤雄證實，南海發展團隊已經取得最優申請人資格，藍天電腦團隊為次優，但南海之後，還得成立專案公司，繳交履約保證金，最後才簽約算數，且在簽約前，還要繳交總投資金額的百分之三（約582.76億元）的19億元保證金。

張澤雄指出，南海成立專案公司後， 就實現在標案中開出的承諾，要符合興建期間股權不能移轉、經營項目要針對不動產租賃業等中華民國法令規定。

張澤雄也說，雖然簽約後，還要經過環境影響評估、通過都市設計審議、申請建照等，按照規劃，大概需要1年半至2年時間來取得建照，之後才能申請開工，不過C1D1下面的共構結構體基礎已經蓋好，只有聯合開發的部分還需要裝修。

捷運局表示，C1D1土地開發案於今年3月底正式對全球公告招商，至10月1日截標，共有藍天電腦團隊、香港商南海發展團隊等2組申請人投標，開發案採資格、規格及價格標三階段開標，今天已完成最後階段的價格評比，由南海發展團隊獲得最優申請人資格，申請人承諾土地所有權人最低分配比率：C1基地66.4%、D1基地66.0%及回租租金（首年平均月租金單價）每坪2,602元，最優申請人應依規定成立符合本招商案規定之新專案公司及繳納履約保證金19億4256萬元，預計明年3月底前完成投資契約簽訂，2025年可完工營運。

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