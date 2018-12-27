醫訊》別浪費4個免費癌症篩檢！ 死亡率降低15％到90％

2018-12-27 10:46

〔記者吳亮儀／台北報導〕國民健康署今天公布2016年癌症發生資料，癌症發生人數上升、平均每4分58秒就有一人罹癌；我國有提供國人四種免費的癌症篩檢，根據國際實證研究，死亡率可降低15％到90％。

「四癌篩檢」分別是大腸癌糞便潛血檢查、乳癌X光檢查、口腔癌檢查、子宮頸癌抹片檢查，這些癌症篩檢只要國人符合條件都能做免費篩檢。

國際實證顯示，每1到2年糞便潛血檢查可以降低50歲到69歲大腸癌死亡率15％到33％。

35歲以上具菸酒習慣的男性，每3年做一次口腔黏膜目視檢查，可降低43%口腔癌死亡率。

50歲到69歲婦女，每2到3年接受1次乳房X光攝影檢查，可降低乳癌死亡率21％到34%。

透過大規模子宮頸抹片篩檢，可以降低60％到90%的子宮頸癌發生率與死亡率。

而國內研究，國民健康署及台灣大學公衛學院研究團隊針對50歲到69歲接受大腸癌篩檢民眾共307萬人為研究對象，進行10年的追蹤，比較篩檢組及未篩檢組死於大腸癌的風險，結果顯示篩檢率為56.6%時，就可降低死亡風險達44％。

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