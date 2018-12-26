醫病》智慧藥盒幫忙 吃藥不怕弄錯

2018-12-26 17:31

〔記者林惠琴／台北報導〕許多長期服藥的患者會購買分裝藥盒管理用藥，但自行分藥不只花時間，並可能有遺失藥物，或是辨識資訊不足反而造成混亂等問題，台北醫學大學引進智慧藥盒，全自動為病人分裝每日不同時段用藥，且標示藥物資訊，降低分錯藥、吃錯藥風險，提升安全性。

北醫附醫藥劑部主任陳必立表示，北醫附醫引進智慧藥盒系統，系統會直接依每日不同時段服用的藥物進行分裝，藥盒上也標示病人的姓名、看診科別、醫師、服用日期與時間，以及藥盒內頁標示藥物的外觀、服用方法、副作用與注意事項，同時患者可透過透明泡殼分辨是否已經服藥。

此外，北醫附醫藥劑部組長胡雪吟補充，為了方便民眾攜帶，智慧藥盒設有撕開線，當民眾必須攜帶藥物外出時，可撕下當次藥格，減少攜出的體積，更可避免藥物因擠壓而破碎、損壞或過分光照而變質。

民眾花費50元可使用智慧藥盒，推廣期間每日已有40至50人次使用，而北醫附醫捐款人王淑芬也捐出50萬元作為慈善基金，運用於推廣智慧藥盒，免費提供獨居長者及社區低收入戶等使用，預估將有1萬人次受惠。

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