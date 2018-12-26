醫病》鼻過敏20年 他下鼻甲肥厚、睡眠呼吸中止

2018-12-26 17:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕長期過敏性鼻炎，小心罹患「下鼻甲肥大症」鼻甲肥厚，讓鼻塞更嚴重，且易合併「睡眠呼吸中止症！」

45歲甯姓男子鼻過敏超過20年，長年鼻塞、流鼻水、打噴嚏，除了工作要組裝機台常彌漫鐵屑，加上空污、天冷、季節變化，每2、3天就發作，狂打數10下噴嚏、鼻塞，工作得停擺1、2個小時，晚上睡覺鼾聲如雷且有睡眠呼吸中止症，經常失眠，非常痛苦。

中山醫學大學附設醫院耳鼻科醫師黃承楨指出，下鼻甲是鼻腔前端的鼻肉，具過濾、暖化吸入的空氣，長期鼻過敏發炎會造成鼻甲組織發炎腫大、增生肥厚，一般用藥5成患者會改善，如果檢查鼻甲肥厚，塞住鼻腔超過8成，合併鼻塞，可考慮手術切除肥厚鼻甲。

黃承楨說，甯姓患者嚴重鼻過敏，用藥、噴藥效果有限，檢查發現下鼻過度肥厚，幾乎把鼻腔塞滿，只剩一條小縫，導致嚴重鼻塞，本月中旬為他進行下鼻甲微創手術，用旋轉刀把肥厚的鼻甲組織切塊吸出，通暢呼吸道，出血少，當天就能回家。

甯姓患者術後說「終於能好好呼吸了！」現在鼻塞大幅改善，睡眠呼吸中止症不藥而癒，一覺到天亮，不過黃承楨說，患者仍順持續治療過敏性鼻炎，避免空污等刺激。

黃承楨說，過敏性鼻炎盛行率約4成，常見3大症鼻塞、流鼻水和打噴嚏，近年空污加飲食西化，患者增加，應避免空污、抽菸和二手菸等空氣問題，冬季空是好發季節，空氣冷要戴口罩、飲食少冰冷，避免鼻黏膜刺激，減少反覆過敏發炎。

黃承楨說，鼻甲肥大症手術有有傳統切除、射頻和旋轉刀手術，都有健保給付，後2者要耗材要自費，提醒鼻過敏使用鼻噴劑，因含有血管收劑成分，不能噴超過3天，否則會越噴越塞，造成藥物性鼻炎，另外常見單側鼻塞原因包含鼻腔腫瘤、黴菌性鼻竇炎、鼻息肉，甚至有鼻咽癌的可能，而小朋友最常見的就是鼻腔異物，也要注意。

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