台南好食宴元旦登場 日人也慕名訂桌

2018-12-26 17:26

〔記者吳俊鋒／台南報導〕出身台南龍崎的盧正治，因曾在國際廚藝賽獲得第1名，有「金牌總舖師」之稱，他以傳統外燴版的「黑松大飯店」為主題自辦好食宴，推廣古早料理，活動將於元旦登場，端出系列的手路菜，迴響熱烈，連日本饕客都很感興趣，跨海請朋友幫忙訂桌。

盧正治推出的系列懷舊料理，包含結合五寶的福祿富貴蝦、特製蛋皮的菊花干貝堡、幾近失傳的芋香菱角排骨酥，以及展現烹飪功力的芹菜魷魚湯…等手路菜，還有改良50年代甜品的西氣冰。

盧正治指出，早期鄉下地方餐廳較少，宴客多以外燴辦桌為主，搭設的帳棚，有「黑松汽水」的品牌字樣，趣味的大飯店之名，由此而來，總舖師的手路菜，當然更是關注重點，舉辦好食宴，旨在推廣式微的懷舊美味。

盧正治表示，訂桌的日本客，是透過國內的朋友預約，屆時將全家前來，會先順遊台南，走訪文化古都，好食宴也帶動了地方觀光，令人欣喜。

此外，連官方的《今日台灣》（Taiwan Today），也將好食節的相關報導，翻譯成日語版，在網路上廣為流傳，系列佳餚的討論度都頗高。

好食宴於元旦晚間，在關廟區山西宮前舉行，以美味的手路菜，與民眾一起迎新，盧正治說，預約活動仍持續中，訂桌專線：（06）5941168。

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