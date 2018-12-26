加強改善風飛沙 台東森林公園槌球場擬種100公尺寬綠林

2018-12-26 14:53

［記者王秀亭／台東報導］梯田式水覆蓋等工程雖能有效抑制卑南溪風飛沙問題，連續豪大雨後仍有修復「尷尬期」，水利署第八河川局建議，在台東森林公園入口槌球場種植100公尺寬綠林，有助減緩「尷尬期」的影響，台東縣長饒慶鈴表示，縣府會跨局處協調，以市民最大利益考量，防治風飛沙。

台東縣長饒慶鈴上任後第一個縣政公開行程，即由水利署第八河川局長蔡宗憲及縣環保局代理局長謝清泉陪同，前往中華大橋了解水覆蓋施作情況。

水利署第八河川局管理課長姚敏郎表示，近年與台東縣環保局共同努力改善台東市、關山及鹿野等地風飛沙問題，並依各段狀況，以水覆蓋、綠覆蓋、植生造林等方式，減低風飛沙影響範圍，覆蓋面積達287公頃。

姚敏郎進一步指出，除卑南溪床施作工程，未來計畫清除中華大橋下卑南溪右岸防風林雜草，以利風動方向，同時考量若遇上颱風接二連三報到，水覆蓋工程有修復的「尷尬期」，建議縣府在台東森林公園緊鄰馬亨亨大道旁的綠地（現為槌球場），恢復100公尺寬的林相，對水覆蓋修復尷尬期，減少卑南溪床的風飛沙長驅直入進台東市區有所助益。

饒慶鈴表示，未來仍與八河局繼續合作，讓縣民不再飽受風飛沙之苦，對於八河局植樹補強法，縣府將會召開跨局處會議協調，將以台東市區民眾最大利益為考量，一起防治風飛沙。

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