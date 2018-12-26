高雄開徵城市稅包含陸客？ 韓國瑜這麼說

2018-12-26 13:04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜拋出針對外國觀光客徵收「城市稅」的想法，引發討論，外界質疑城市稅徵收對象包含陸客嗎？韓國瑜今天受訪時強調，只要不是中華民國國民，進來到高雄市，都是徵收對象。

韓國瑜表示未來高雄人流一多，考慮針對國外觀光客徵收「城市稅」，每人每天收100元左右，用來改善高雄財政負債問題。不過外界質疑，韓國瑜經常提92共識，但92共識的本質就是一個中國，在此架構下，陸客也要被課徵城市稅嗎？

今天是韓國瑜踏入市府辦公的第一天，媒體詢問他說，城市稅徵收對象包含陸客嗎？

韓國瑜表示，「如果真的要徵收城市稅，只要不是中華民國國民，外地來的，包括香港澳門等，進來到高雄市，都是徵收的對象，這問題不大，不要特別凸顯，台澎金馬都不用收。」

韓國瑜強調，在觀光業脆弱時候，並不適合輕易開徵城市稅，且城市稅開徵的金額，絕不能太大，「不要讓外界以為我們敲竹槓，這不是我們本意」。

韓國瑜說，最重要的是，開徵城市稅一定要經過市議會通過同意，代表議會支持，他提出這個思考，重點是如何在財政困難下，開源節流兼備。

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