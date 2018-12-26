明起氣溫「溜滑梯」 北台灣一路降雨到下週五...

2018-12-26 07:02

〔即時新聞／綜合報導〕今日迎風面水氣逐漸增多，北部及東半部地區易有局部短暫雨，中南部則以多雲到晴的天氣為主，僅山區偶爾飄雨。

溫度方面，今晨各地觀測低溫在20度上下，有回暖的趨勢，白天高溫預估北部、東北部約可達23、24度，中南部及花東約25至28度。晚上起東北季風增強，北部及東北部天氣將轉涼、降雨機率將更加提高。

今日空氣品質部分，東北季風稍減弱，北部、東半部仍有局部短暫雨，西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區、馬祖、金門及澎湖為「普通」等級；高屏空品區位於下風處易有污染累積為「橘色提醒」等級。

週四（27日）隨著東北季風增強或大陸冷氣團南下，迎風面水氣增多，北部及東半部地區降雨機率提高，整天易有局部短暫雨，氣溫也將呈現一路下降的趨勢，白天濕涼，晚間更冷。這波冷空氣在週五、週六（28日、29日）兩天影響最明顯，北部及東半部地區整天雲多、有局部短暫雨，感受偏濕冷，東北部地區及北部山區有機會降下局部大雨，中南部則是早晚偏冷、日夜溫差大；中部以北及東北部夜晚及清晨低溫將下探13、15度，其他各地約16、17度。週日至下週五（30日至1月4日），北台灣及迎風面地區降雨時間長。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 23 21 ~ 27 21 ~ 27 20 ~ 26

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