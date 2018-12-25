暖心又暖胃！柯自強連任鄉長 選舉補助款全捐「日安廚房」

2018-12-25 21:17

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣春日鄉鄉長柯自強連任成功，今天就職，他將選舉補貼款5萬多元全部捐出，讓鄉內已行之有年送中餐給弱勢戶的「日安廚房」計畫得以持續，不至於斷炊，鄉中長輩說：「耶誕節收到這樣的禮物實在暖心！」

柯自強上任後努力推動供餐計畫，「日安廚房」的計畫已邁入第3年，頗受鄉中VUVU（排灣族長者）好評，不過，原民會的補助將縮手，柯自強捐出自己的選舉補助款，希望拋磚引玉，讓鄉內的VUVU們中午時刻能夠吃得又好又健康。

柯自強說，春日鄉公所於3年前開始推動，日安廚房是是鄉公所的社會服務計劃，每日供應中餐，每天近70份。雖然原民會已經沒有補助，會繼續努力，會繼續媒合社會各種資源，來照顧VUVU們，也謝謝這一路以來不斷幫忙的枋寮醫院。

柯自強在就職典禮除選舉補貼款5萬多元，傍晚還加碼加菜，提供百分雞湯分送給鄉內弱勢戶，居民見狀感動說「耶誕節收到這樣的禮物實在暖心！」、「吃起來感動在心頭。」

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