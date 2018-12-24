通車後首個耶誕節 鳳山火車站平安夜上演燈光秀

2018-12-24 23:18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鐵路地下化通車迄今8周，其中鳳山火車站是全國唯一外牆有燈光設計的車站，今晚平安夜上演燈光秀，以257盞燈，秀出X'mas、聖誕樹等圖案，迎接通車後的第一個耶誕節，祝福大家耶誕快樂。

鐵道局指出，鳳山火車站打造鳳山新城郡南第一關城門，以257盞燈點亮古城門意象，象徵從管制進出的集權時代，走向開放民主的車站穹頂大門，每到重要節慶上演燈光秀，吸引許多民眾拍照打卡，已成為重要觀光地標。

值得一提的是，鳳山區全盛時期有7家電影院，卻因產業沒落，最後消失不見，隨著鳳山區人口數躍升全市最多，地方爭取新鳳山火車站，規劃鳳山電影院，重振電影文創產業。

鐵道局將順應民意，推動鳳山火車站，結合電影院，打造全國首座結合電影院、運動中心、停車場三合一的火車站，成為鳳山人的娛樂中心，更扮演火車頭帶動商圈發展。

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