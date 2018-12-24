謠言終結站》網傳早餐吃燕麥片會致癌 食藥署澄清、非事實

2018-12-24 16:07

〔記者林惠琴／台北報導〕近期LINE流傳「炸了！致癌麥片風靡160多個國家？你吃的早餐，竟然危害這麼大？」，提及美國人Dewayne Johnson有良好生活習慣，卻在46歲時被檢測出癌症，並發現致癌原因是農藥嘉磷塞（Glyphosate），正是早餐酷愛燕麥片所致，引發國人對於燕麥片也心生疑慮，但我國衛福部食藥署今日澄清相關內容並非事實。

我國食藥署表示，該文中所提的Dewayne Johnson，實際上是一名園丁，因管理校園環境長期使用、接觸除草劑而致癌，並非早餐吃燕麥片所致。

此外，該網路傳播訊息引用美國民間環保組織數據指出，針對市售燕麥片進行檢測發現，多款嘉磷塞含量不符規定，但我國食藥署說明，該組織考量兒童認為應採更嚴格安全標準，進而判定數項產品超標，否則全數產品檢驗結果均未超出美國環保署（US EPA）官方規範嘉磷塞於燕麥的殘留容許量30 ppm（百萬分之一濃度）。

食藥署指出，目前美國環保署將嘉磷塞致癌等級分類為「非為人體致癌物質」。國際間針對嘉磷塞致癌風險進行評估，包含歐洲食品安全局（EFSA）、聯合國糧農組織與世界衛生組織農藥殘留專家聯席會議（JMPR）等，均認為依現有的數據，以及嘉磷塞使用情況，應不會透過飲食對人體產生致癌性風險。

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