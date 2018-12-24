5客運、50條路線 屏東轉運站今啟用  

2018-12-24 12:58

〔記者邱芷柔／屏東報導〕過去屏東鄉親或是外來旅客，出了屏東車站多不曉得要去哪裡轉乘公車，甚至常見旅客拖著行李在馬路上穿梭，既危險又不便民，為此屏東縣政府爭取設置「屏東轉運站」，今天正式啟用。

屏東轉運站整合屏東客運、高雄客運、統聯客運、國光客運及台灣大車隊等5家業者共50條路線進入轉運，13席月台包含上車月台8席及下車月台5席。

站內有候車座椅、公車動態資訊、售票窗口、公廁、哺乳室、指示牌等基本營運設備，並提供無障礙候車區、優先購票櫃檯及無障礙廁所等設施。

新啟用的屏東轉運站也是「屏東縣綠建築自治條例」實施後，首座公有綠建築，在站體屋頂及路側候車亭屋頂皆有設置太陽能光電板，總設置量為99kw。

屏東縣政府交通旅遊處表示，台鐵屏潮計畫完工後，台鐵屏東線運量連續5年正成長，因此在屏潮計畫推動期間，縣府同步透過都市計畫，取得台鐵局回饋站前約5674平方公尺交通用地，並爭取交通部公路總局路公共運輸提升計畫補助6615萬元、配合縣府自籌2051萬來建置「屏東轉運站」。

啟用典禮上縣長潘孟安表示，屏東轉運站正式啟用，除了是一項重要的便民措施，也象徵屏東公共運輸建設向前邁進一大步，過去運輸單位各行其是，對鄉親相當不便，未來除了堅持每一個鄉鎮一定要有公車進入，同時也在縣境內做整合，共將設置7個轉運站，結合當地鐵路、公路、客運、航運等系統，讓幅員遼闊的屏東，有更便捷的交通網路。

縣府交通處也表示，潮州轉運站預計明年燈會前會先試營運，水門轉運站也在上網招標中，未來縣府會配合高鐵、恆春觀光鐵道計畫等軌道建設，持續爭取經費建置恆春、枋寮等轉運站，提升公共運輸服務品質。

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