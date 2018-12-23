冷氣團送來北方嬌客 黑面琵鷺飛抵高屏溪口

2018-12-23 16:57

〔記者洪臣宏／高雄報導〕冷氣團送來北方嬌客，林園愛鄉協會理事長陳俊強目睹黑面琵鷺成群飛進高屏溪口，他指出，已在高屏溪口觀察到40隻，預計年底達到高峰，可望再破紀錄。

繼茄萣濕地傳來有400隻黑面琵鷺過境，高屏溪口同時也有350隻反嘴鴴現身，陳俊強日前站雙園大橋觀察時，目睹黑面琵鷺成群從海面飛進高屏溪口，聚集在舊高屏溪公園水域附近，盛況令他直呼「令人振奮」。

陳俊強指出，去年高屏溪口黑面琵鷺創下42隻最高紀錄，一般年底會達到最高峰，如今已達40隻，他說，茄萣濕地、高屏溪口因為棲地穩定且食物充足，才會吸引黑面琵鷺造訪，加上去年來過的會呼朋引伴，刷新紀錄可期。

通常9月後沒有颱風，就不會造成高屏溪畔地形地貌改變，今年適逢颱風少，高屏溪畔有廣大冬候鳥棲息地，除了黑面琵鷺，也有高蹺鴴、金斑鴴、小環頸鴴、磯鷸、青足鷸、三趾鷸、東方環頸鴴等聚集在林園大排出海口，蒼鷺、鸕鶿數量也不少。

陳俊強表示，部分黑面琵鷺會繼續往南飛度冬，但也有些會留在高屏溪口，今年3月間就觀察到頸部轉變橘黃色繁殖羽的黑面琵鷺。他說，目前雙園大橋以北為觀賞反嘴鴴、黑面琵鷺最佳地點，將持續觀察鳥況變化。

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