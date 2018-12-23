竹市感恩季市集溫馨過聖誕 市民大手牽小手漫遊護城河

2018-12-23 17:06

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕2018新竹市感恩季「耶誕市集」今天下午溫暖登場，46個文創和美食攤位齊聚北大公園與親水公園，小朋友最愛的叮叮車環河漫遊，吸引民眾熱情參與，現場溫馨又歡樂。副市長沈慧虹表示，透過耶誕市集與感恩耶誕晚會，讓民眾在浪漫的護城河畔與市府前廣場，感受年底濃厚的幸福氣息。

副市長沈慧虹表示，新竹市今年連續第3年蟬聯全國最幸福城市，這份榮耀屬於全體市民，林智堅市長上任以來秉持著「市民第一、建設優先與初衷不變」的三個原則，大家都看見這座城市改變許多，在這歲末年終的感恩時刻，舉辦感恩季系列活動，市府邀請到許多年輕、創意的業者進駐文創市集，圍繞府後街護城河畔，與市民分享拿手食材與精緻手作品，除讓市民體驗聖誕佳節溫暖氣氛，也能感受屬於新竹市的幸福氣息。

耶誕市集和孩子們最期盼的叮叮車，讓民眾能在浪漫的護城河畔，度過午後美好時光，副市長沈慧虹也邀請民眾呼朋引伴，參與晚上在市府前廣場舉行的「感恩耶誕晚會青春快樂場」。

行政處長白舒樺表示，今年感恩耶誕晚會一連兩天，壓軸就在今天晚上6點，由戴愛玲、曾沛慈、梁文音、韋禮安等多位實力派卡司接棒，還有人氣樂團宇宙人與BWOC、一起攜手HIGH翻新竹，歡迎民眾到市府前廣場，留下美好回憶。

今年耶誕市集46個攤位包羅萬象，「好吃的、好玩的、好看的」應有盡有，用繽紛市集共同裝扮古老護城河畔，營造浪漫溫馨氛圍，許多父母帶著孩子逛攤位、吃美食，或坐在河畔階梯上，欣賞圓形舞台表演。

市民陳小姐今天帶著家人一起逛市集，琳瑯滿目的手作商品與點心，更讓她直呼「每個東西都想要」。舞台區的魔術表演和YOYO家族月亮姐姐，還有環河叮叮車，則是讓每個小孩開心不已。

今年有許多新竹在地業者加入市集行列，帶來不一樣的市集體驗，如客製化花店「Squirrel Flower 小松鼠歐式花藝工作室」、使用天然、無化學處理的手作木工「waga哇尬爸爸木工」、融會法式與澳式風格的繽紛甜點「明白甜點店」和堅持環保染的有機棉手作嬰幼童用品店「my little star」，都成為市集吸睛焦點，現場民眾讚不絕口。

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