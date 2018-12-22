水產公司直播做公益 所得捐助慈善團體

2018-12-22 23:30

〔記者張忠義／高雄報導〕順應網路時代來臨，高雄前鎮漁港一家水產品冷凍廠，去年起開辦網路直播，透過FB直播限時開賣澎湖空運來台水產，業績長紅後也不忘做愛心公益，熱情贊助水產品愛心義賣，所得轉贈屏東伯大尼之家，作為138名智能障礙孩童療癒生活經費。

呈祥食品公司董事長陳志興表示，他們直播限時開賣澎湖空運來台的手釣土魠及當季魚貨、調理食品等，直接以批發價格供應消費者，長期獲得數百名忠實主顧捧場支持，業績成長3成以上。

他們在前鎮漁港內有十餘座零下30度冷藏設備保鮮水產品，除了各式冷凍水產、調理食品，還供應許多餐廳及外燴食材批發，這次特別舉辦10週年慶活動，在Facebook的「呈祥食品饕寶網」直播，希望透過網路提供優惠價格，重量產地透明化，以及新鮮安心，要讓民眾不用上菜市場，就能買的方便又安心。

而且秉持著取之於社會用之於社會的宗旨，在直播上會推出公益標，讓粉絲出價，全數所得捐給粉絲指定的慈善團體。

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