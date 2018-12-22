竹縣引進自動化打包垃圾 避免二次污染

2018-12-22 20:52

［記者黃美珠／竹縣報導］全國第2個自動化垃圾打包場景，目前就在新竹縣新豐竹北區域垃圾掩埋場內進行！現場裸露的2萬多公噸垃圾分選打包作業已完成1400包，平均每1公噸垃圾經篩分、消毒、再打包，可除臭、防污水滲漏，也減少體積和容量約30％，節省堆置空間，且讓暫時無法入廠焚化的垃圾能以此避免造成周邊環境的再度污染。

新竹縣政府環保局表示，這套利用德國進口設備全自動化打包垃圾的作業，有別於傳統，壓縮垃圾後直接袋入太空包，或鐵絲綁一綁就了事的作法。

這套設備不僅能自動分選出可燃垃圾，把可燃垃圾破裂、脫水後，再一貫化作業地壓縮填裝進入模組內，使之防臭且避免殘存的污水再滲漏，視覺觀感上也相對比較好。

他們的計畫目標是在明年5月中以前要打包好兩萬公噸的堆置垃圾，篩分出來的有機物則就地回填，目前已經完成了1400包、約1000公噸。

該局表示，這個打包作業，是縣長邱鏡淳為了避免暫置垃圾造成2次污染，且也回應「我們要喝乾淨水行動聯盟」要喝好水的訴求而作的努力。他們向環保署爭取補助後，斥資2750萬元執行，這也是繼台東之後，全國第2個採用這套自動化打包作法的縣市。

該局直言，這套設備的引入，雖然也希望能在竹東區域垃圾掩埋場做，但因當地作業腹地不足，所以先在新豐竹北區域垃圾掩埋場進行，竹東的部份仍以不定期優先送運焚燒的方式處理，且已經去化近千噸，目前暫置只剩下約4300公噸，會持續努力。

至於新豐竹北這邊，目前打包後的垃圾毎包重約500公斤，他們計畫在運作順暢後持續提高到毎包700公斤，以加快去化堆置垃圾的腳步。

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