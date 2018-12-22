蜜棗季到了 屏東高樹蜜棗評鑑美味登場

2018-12-22 15:22

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣高樹鄉2018年蜜棗評鑑競賽，今天（22日）於高樹國中舉行，今年由於氣候因素，蜜棗產量受到影響，參賽農民雖較往年少，但品質仍然相當不錯，最後由蔡世和奪冠。

高樹鄉公所表示，為協助農民拓展農產品的銷售管道，舉辦蜜棗評鑑活動，邀請農業試驗所、高雄區 改良場及屏東縣政府等農業專家進行公平公正的評鑑。

高樹鄉公所秘書廖榮長表示，本次蜜棗評鑑選出前3名及3名優選接受公開表揚，評審依外觀色澤、甜度、重量及口感等項目評分；希望藉此為高樹鄉的農產品開拓更多的市場，讓消費者有機會品嚐到優質農產品，爲農民帶來更多的收益。

今天有30多位農民參賽，評比結果，第1名蔡世和、第2名盧漢章、第3名李文忠；優選3名分別為吳金水、蔡混池及張忠政。

高樹鄉公所政風室為深化民眾對廉能政府的認識，也到場宣揚公民廉潔價值理念，進一步喚起民眾對清廉政府議題的重視，期望帶動社會追求「廉能政治」的風氣。

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