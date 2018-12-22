新竹市「太原第」登錄為歷史建築

2018-12-22 14:24

〔記者王駿杰／竹市報導〕位於新竹市西大路730號的暫定古蹟「太原第」2月15日凌晨遭屋主雇用怪手拆除，市府文化局21日召開第二次文化資產審議會，審議文資價值，決議將太原第登錄為歷史建築，指定的歷史建築本體範圍包含宅院第二進及天井。

文化局文化資產科長林曉華今天指出，太原第於今年2月23日召開第一次文化資產審議會，因主要構件、剪黏、泥塑，及提報人稱，屋內牆上原有名家所題詩詞，皆已破壞殆盡，以肉眼觀看難以確認有多少具文資價值的構件，故決議維持「暫定古蹟」身分，由文化局依據「古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群重大災害應變處理辦法」，先進行調查及構件清點，以利判斷「太原第」修的復可能性，作為後續審議其文化資產價值的重要依憑。

林曉華表示，經市府向文化部爭取3百萬元經費，在今年五月起委請林志成建築師進行構件分類檢選及測繪，完成調查報告後將本案再次提送文化資產審議會審議其文資價值。

審議委員21日至現場勘查，經委員熱烈討論，一致認為本案正身後進牆體為斗子砌，磚材採用青磚，為清代窯燒技術，後進石砛為整塊泉州白壓艙石材，極其珍貴，富有時代建築技術意義，且太原第亦是新竹地區少有二進四護龍格局，故將本案登錄為歷史建築，本體包含第二進及天井，未來本區開發及保存再利用方式均須經文資專案小組協助處理與審查把關，且開發書圖也都需經文資委員及都市計畫委員審核才能進行。

林曉華指出，本案行為人拆除暫定古蹟已進入司法程序辦理，後續將尊重法院判決，呼籲私有老屋所有人要尊重文資法令規定，珍惜祖輩留下的珍貴文化資產。

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