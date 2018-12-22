永靖陸橋「鹹魚大翻身」 3D彩繪成熱門打卡點

2018-12-22 14:19

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣永靖鄉台一線永靖國小前的陸橋，長期由頂新和德文教基金會認養，為配合永靖國小120週年校慶，把其中西側的42層階梯作3D彩繪，主題為「美麗永靖．夢種籽仔」，這是彰化首座橋立體彩繪，畫面栩栩如生、生動有趣，最近成為民眾拍照、打卡的熱門地點。

永靖國小歡度120週年校慶，頂新和德文教基金會出錢出力，幫學校改建老舊教室，今天落成啟用，此外，最受矚目的就是「陸橋立體彩繪」，今天一併舉行揭幕啟用儀式。

這個橫跨台一線的陸橋，原本平淡無奇，但永靖街的民眾生活總少不了它，因為若要搭公車到員林必得爬上陸橋再到對面的候車亭候車。

頂新和德文教基金會委由在地的彩繪藝術家蔣鴻銘將永靖國小創校120週年「百年樹人」和永靖地方產業的意像結合，他利用近一個月時間作畫，之前作品還沒完工就引起鄉民注目，紛紛前來拍照、打卡，今天吸引更多鄉民前來。

蔣鴻銘說，永靖鄉最有名的是苗木產業，另外鄉內有許多的三合院，他用一棵大樹，樹圍佈滿三合院，其中有小朋友嘻戲，也有鄉民勞動工作。

他說，他先完成平面畫作，再切割成42層階梯，一天只能完成2階。

該作品完成後令鄉民驚豔，蔣鴻銘表示，站在離陸橋約10公尺的平面，可以看到「最完整」的畫面，當你往前走時，階梯的畫作好像變成3D立體像，當你走動時，畫面也跟著變化，這是階梯創作最獨特的地方。

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