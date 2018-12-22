防堵非洲豬瘟 高志明呼籲防堵全台漏洞

2018-12-22 12:49

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕為防止非洲豬瘟入侵台灣，政府將防疫工作提升至國安層級，義美食品公司總經理高志明指出，台灣海岸線很長，防疫不可能完全在機場，很多不是那麼受重視的地方，多少有漏洞存在，呼籲集思廣益，全面防堵。

高志明今天前往桃園機場出席義美在桃園機場美食區開幕活動，媒體問及國內近日防疫措施時，高志明強調防疫的重要性，並表示若發生疫情將衝擊台灣整體產業。

高志明指出，防疫最怕就是百密一疏，萬一有小漏洞就會讓防疫破功，因此政府到民間，都要思考如何發覺還有什麼漏洞，沒有被堵住，而任何一個漏洞所造成的病毒，傳染都會很快。

高志明提醒國人應該記住昔日口蹄疫發生時，台灣殺掉將近400萬頭豬，損失新台幣1700多億，民眾應該考量養豬戶的困難與困境，好好去遵守防疫規定。

高志明認為，現在應該還有很多可能的防疫漏洞，大家要提出來要積極檢討，「因為要完全百分之百要防堵疫情，困難度非常的高」。

高志明說，養豬產業是幾十萬人在做的工作，從飼料、配運、養殖、屠宰、載運等，中間牽涉的產業鏈相當大，「萬一發生任何意外，對台灣經濟有很大的傷害，人民的消費力一定會降低」。

至於目前政府的防疫措施是否足夠，高志明說，應該還有一些小漏洞，因為台灣的海岸線也很長，不只是靠機場防疫；現在大家所重視的是桃園機場的防疫，而機場事實上也做得不錯，但是其他地方就可能不是那麼受重視，多多少少也會有漏洞存在。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/