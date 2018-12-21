參觀「安妮與阿嬤相遇」特展 范巽綠：人權教育是12年國教重大議題

2018-12-21 21:39

〔記者林曉雲／台北報導〕婦女救援基金會於2016年底成立「阿嬤家─和平與女性人權館」，教育部政次范巽綠今天參觀「安妮與阿嬤相遇」特展時說，108年即將上路的人權教育，也是12年國教的重大議題，慰安婦與德國二戰迫害人權，也在社會及公民與歷史課程多處提及，希望學校納入戶外教學參訪行程，讓學生多了解人權事件，增進學生公民素養，教育部也會予以補助。

婦女救援基金會執行長范情說，婦援會成立「阿嬤家─和平與女性人權館」，是全台第一座以「慰安婦」人權運動為基礎的博物館，致力保存「慰安婦」相關珍貴史料，讓參觀者了解台灣「慰安婦」阿嬤們的生命故事，也希望帶領大家思考戰爭對人類，尤其對女性所造成的傷害。

范情說，在二戰期間，日軍逼迫誘騙許多亞洲女性成為「慰安婦」的同時，在地球的另一端，有為數更多的猶太人正遭到德國納粹的殘害，《安妮日記》的作者安妮．法蘭克是最知名的代表人物之一，因此，「阿嬤家」成立後，開始積極與荷蘭「安妮之家」博物館洽談合作計畫，終於與「安妮之家」攜手推出「安妮與阿嬤相遇─看見女孩的力量」 特展，「安妮之家」提供許多珍貴文字及影像素材給「阿嬤家」策展。

為了讓展覽內容更加豐富，婦援會更接洽由安妮的父親奧托．法蘭克在瑞士成立的安妮法蘭克基金會並取得授權，得以將《安妮日記》中的文字大量應用在展覽中。范情說，「安妮與阿嬤相遇」特展是台灣首次以跨國合作方式，引進荷蘭「安妮之家」的影音文字資料來台展出，也是全球少見同時將「安妮之家」與《安妮日記》內容結合呈現的展覽。

政次范巽綠在特展中也寫下心情，她說，安妮留下一個少女豐富熱情的偉大心靈，面對隨時來臨的死亡，如此勇敢，她的日記深深影響後世無數人，這個展覽如此深刻重要，希望老師學生都能來參觀學（習）思（考）。

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