17年奪10命 「死亡彎道」洗刷惡名

2018-12-21 14:37

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪州鄉陸軍路與北斗鎮交界處，有一處彎道，路面驟然縮減，加上夜間燈光昏暗，經常發生重大交通意外，經地方民代及首長爭取，得以擴寬，今終於正式完工通車，該路段總算可以擺脫「死亡彎道」的惡名。

溪州鄉長黃盛祿說，稱這裡為「死亡彎道」一點都不為過，它剛好位於北斗、溪州交界，同一路段，北斗的雙方路面寬約有25公尺，但溪州鄉段驟減至15公尺，加上該路段又屬於彎道，以致危機橫生，據當地居民說，17年來已奪10條人命，北斗一知名肉圓店的老闆娘10餘年前騎機車經此地，也是不諳路況，喪命於此。

黃盛祿表示，居民不斷向地方政府反應，希望能「截彎取直」，但因為週邊均為私有地，政府單位只能加強燈光及號誌改善，直至去年立委洪宗熠邀集交通部官員前來會勘，將此路段納入交通部生活圈道路經費補助，由政府出資向地主購地，再予以截彎取直，如今總算擺脫「死亡彎道」惡名。

北斗警分局表示，該處是否17年奪10命還要再進一步確定，但這裡確實為易肇事路段，如今路面擴寬至少20公尺，仍維持雙向單線，用路人仍要注意時速。

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