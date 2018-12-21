婦人急性肺栓塞命危！緊急裝置葉克膜救命

2018-12-21 09:42

〔記者翁聿煌／新北報導〕一向身體健康、54歲的楊女士，日前在住家附近公園運動時突然暈倒，被送至台北慈濟醫院急診，楊女士到院時嚴重腹痛併意識混亂，急診醫師趕緊找尋原因，但她卻在10多分鐘後失去生命徵象，經施行心肺復甦術後，短暫恢復生命徵象，急診團隊為避免心臟再度停止，聯繫心臟血管外科啟動體外心肺支持系統（葉克膜）裝置作業，同時間在電腦斷層影像發現肺動脈血栓，確診為「急性肺栓塞合併心臟衰竭」。

心臟血管外科醫師徐展陽說，人體有左右兩側肺動脈，連結右心室與肺臟的主要血管，當肺動脈突然被血塊塞住，就是「急性肺動脈栓塞」，徐展陽指出，慢性肺栓塞多半無急性症狀，但一旦因急性大面積的堵塞導致右心瞬間無法輸出血液，將引起急性心臟衰竭，死亡率達9成以上，此時迅速診斷與葉克膜即時介入，掌握住黃金時機，就能有效扭轉危急病情。

以楊女士為例，因路倒暈厥時造成的多處顏面、胸廓挫傷與開放性傷口，考量使用溶栓藥劑或開胸手術時將造成高出血風險，因此徐展陽採保守療法，在葉克膜系統支持下，經導管給予高劑量肝素抗凝血劑進行溶栓，透過心臟超音波檢查，楊女士心臟功能逐漸恢復，並在術後4天順利脫離葉克膜，第7天甦醒，第12天順利轉出加護病房，追蹤的胸部電腦斷層顯示肺動脈血栓已完全溶解，目前已出院定期門診追蹤，無任何神經學或血循後遺症。

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