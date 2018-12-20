屏東之光！陸興張皓 拿全國學科競賽生物一等獎

2018-12-20 16:43

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市陸興中學高三學生張皓，除了高一就取得多益滿分的優異表現，數理能力也很強，今年參加高級中學數理及資訊學科能力競賽，在全國決賽脫穎而出，獲「生物科」最高榮譽一等獎佳績，成功取得進入高中生物奧林匹亞訓練營的門票，同時也取得直接保送國立台灣大學生命科學系的入學資格，並接續朝生物奧林匹亞國手選拔之路邁進。

校方表示，教育部國教署每年舉辦的「高級中學數理及資訊學科能力競賽」，分為數學、化學、物理、生物、地球科學、資訊6大科目，從校內初選、區域複賽到全國決賽，歷時將近半年的時間，考驗著選手們學習力的極限及與參賽的毅力；本次全國決賽為期2天，參賽的45名選手需歷經筆試、實驗、口試的考驗，而最後只有3人榮獲一等獎的肯定，張皓便是其中1人，實在不簡單。

張皓表示，本次能獲獎很感謝校內師長平時的支持與鼓勵，讓他能以平常心來準備比賽，也特別感謝指導老師歐武雄，在平時的生物課中總是盡可能的安排實驗課，讓學生能在學理中習得更多實務經驗，也因此讓自己能在本次的決賽中取得佳績。

歐武雄老師則說，張皓的學習能力跟態度很好，對自然科學也始終保持著興趣，尤其在實驗課程實做能力也強，在英文的讀寫能更為突出，因此師生在針對比賽進行集訓時，他總是能很快進入狀況，這次拿到一等獎，為他感到驕傲。

校長倪孟君表示，科學教育、海洋教育跟美感教育是陸興中學發展的校園特色，從本次張皓榮獲佳績，加上其他學生也在「2018全國創意智能機器人主題競賽」榮獲第2、3名，「2018臺灣杯現代阿卡貝拉大賽第一名」，以及2位學生榮獲「2019珊瑚礁大使」等殊榮，可見已見成效，未來也將持續推動更發展校園特色課程，讓學生能有更多元的學習環境。

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