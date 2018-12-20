傳交部已私下同意3市納補助 王國材：下午討論

2018-12-20 13:23

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局擴大國旅暖冬方案因自由行補助排除台北、桃園和新竹3市，引起地方不滿。交通委員會今上午已作成決議要求交通部即刻將3市納入，桃園市長鄭文燦更撂下狠話要換觀光局長。

據了解，由於地方陳情壓力過大，且連鄭文燦都出面發話，傳交通部下午就會宣布3市納入補助。不過，交通部代部長王國材稍早表示，立院已作成決議，今天下午部務會報會再和觀光局長周永暉做最後討論。

交通部日前公布暖冬遊補助方案，全台僅台北市、桃園市以及新竹市因住宿率超過5成被排除，消息一出引起地方業者抗議，但交通部和觀光局長周永暉昨維持一致口徑表示維持原方案。

台北市觀光傳播局局長陳思宇今天召開記者會痛批這項補助不是獎勵，而是懲罰；連桃園市長鄭文燦也出面砲轟觀光局這是錯誤的政策，更說若觀光局不願意改，就要求撤換觀光局長。

據了解，交通部已私下答應3市納入3市補助，但記者稍早致電給交通部代部長王國材，他說自己今天上午都在行政院會，他知道立院已作成決議，今天下午部務會報會再和觀光局長討論，但仍未鬆口是否納入3市。

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